Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde yolda oluşan buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya giden Hamdi Serdar Altaylı (41) yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı 'Sivas Huzur Turizm'e ait yolcu otobüsü, yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün şoförü Hamdi Serdar Altaylı öldü, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Akdağmadeni, Sorgun ve Yozgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - Yozgat