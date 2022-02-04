Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

AA, Ferhat Kayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Turizm, Ankara, Yozgat, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title