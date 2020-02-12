Yozgat'ta yoğun kar yağışı
Yozgat'ta geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Yozgat'ta geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Yozgat'ta geceden başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ın; Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime bir gün süre ile ara verildi. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Yozgat Belediyesi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başladı. - SİVAS