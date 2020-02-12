Yozgat'ta yoğun kar yağışı

12.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:28

Yozgat'ta geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.



Yozgat'ta geceden başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ın; Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime bir gün süre ile ara verildi. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Yozgat Belediyesi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başladı. - SİVAS

Kaynak: İHA