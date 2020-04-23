Yozgat'ta yerli tohumdan deneme patates ekimi yapıldı Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kesintisiz ve yerli gıda üretimini artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş yerli patates tohumluklardan Kuşçu köyünde deneme ekimi yaptı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kesintisiz ve yerli gıda üretimini artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş yerli patates tohumluklardan Kuşçu köyünde deneme ekimi yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, koronovirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü bu zorlu günlerde tarımsal üretimi artırarak devam ettirmek amacıyla yerli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen yeni çeşitlerin deneme amaçlı olarak çiftçilerle birlikte ektiklerini belirterek, "Ülkemizde ve ilimizde 2015 yılına kadar patates tohumunda genelde yabancı çeşitler kullanılmaktaydı. Ancak Bakanlığımıza bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün yaptığı özverili ve başarılı çalışmaları neticesinde ilk defa 2015 yılında 2 yeni patates çeşidi elde edilmiştir. Devam eden yıllarda günümüze kadar 10 çeşit tescil edilmiştir." dedi.

Yozgat'ta geçen yıl 6 çeşitte uygulama yapıldığını anımsatan Özkaya, "7 tona varan verimlerle çok güzel sonuçlar almıştık. Bu yıl ise enstitümüzün yeni geliştirmiş olduğu 2 çeşidi daha ekleyerek 8 çeşitte uyguluyoruz. Burada bugün Onaran, Nam, Ünlenen, Leventbey, Nahita, Çağlı, Niğde Sarısı ve Saruhan olmak üzere 8 çeşidin ekimini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkaya, ürünlerin cinslerine göre 80 ile 120 gün arasında hasat edildiğini belirtti.

Kaynak: AA