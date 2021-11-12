Yozgat'ta yenilenen Çocuk Trafik Eğitim Parkı tanıtıldı - Haberler
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Yozgat'ta yenilenen Çocuk Trafik Eğitim Parkı tanıtıldı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta yenilenen Çocuk Trafik Eğitim Parkı tanıtıldı

Yozgat'ta yenilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı tanıtıldı ve öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yenilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı tanıtıldı ve öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Tanıtım programına katılan Vali Ziya Polat, gazetecilere, parkın İçişleri Bakanlığının talimat ve destekleri doğrultusunda Yozgat Belediyesince yenilendiğini söyledi.

Polat, parkta çocuklara trafik bilinci aşılamak için İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde eğitimlerin başladığını ifade ederek, "Trafik eğitiminin yanında afet, sosyal medya eğitimi, temizlik, maske, mesafe eğitimi verilecek. Çocuklarımızı hayata hazırlamada ön bilgileri burada vermeyi planladık." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yeniledikleri Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tanıtıma İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve öğrenciler katıldı.

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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