Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

09.09.2019 13:38

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, 477 okulda 5 bin 189 öğretmen ve 74 bin 935 öğrencinin 2019-2020 eğitim öğretime başladığını belirtti.

Çocukların eğitiminde Milli Eğitim camiası ve ailelerin sorumlu olduğunu vurgulayan Çakır "Burada geleceğimizin teminatı, idarecileri, iş adamlarını görüyoruz. Elimizde o kadar büyük bir değer ve bir o kadar da büyük sorumluluk var ki, buna hepimizin içtenlikle sahip çıkması lazım." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyet hedefine ulaşmak için eğitimin tüm süreçlerinde hazırlık ve planlamaları tamamladıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu, Vali Çakır okula yeni başlayan öğrencilere çam fidanı hediye etti.

Vali Çakır'ın çaldığı ilk ders zilinin ardından sınıflarına giren öğrenciler eğitime başladı.

Kaynak: AA