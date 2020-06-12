Yozgat'ta yapılan barajlarla sulu tarım alanları artıyor AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte atıl durumda bulunan ve boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projelerin devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte atıl durumda bulunan ve boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projelerin devam ettiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyaret eden Başer, yapımı devam eden Oğulcuk ve İnandık barajlarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapan Başer, Yozgat'ta atıl durumda bulunan ve boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projelerin devam ettiğini belirtti.

Projelerin hayata geçmesiyle kuru tarımdan sulu tarıma geçileceğini aktaran Başer, "Yapımı devam eden Boğazlıyan Oğulcuk barajı, 18 bin 720 dekar tarım arazisini sulayacak. Yerköy İnandık barajı da 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Bu projelerin tamamlanmasıyla Yozgat'ta buğday ekimi dışında yılda birden fazla üretim mümkün olacak ve bu üretimin çiftçilerimizin ekonomisine olumlu yönde yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA