Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbet için meydanlara koştu
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Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbet için meydanlara koştu

Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbet için meydanlara koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yozgat'ta hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

Yozgat'ta hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan konuşmasını alana kurulan dev ekrandan canlı olarak takip etti.

Meydanlarda birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyleyen Nuh İlhan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde insanlarla olmaktan çok mutluyum, bu duyguyu bizim içimizden atamazlar. Canımızla kanımızla Yozgat halkı birlik ve beraberiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Buradan vefat eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Canımızla kanımızla gencimizle yaşlımızla vatan için ölmeye hazırız" dedi.

On yaşındaki Numan Talha Yalçın ise "Ben büyüyünce asker olmak istiyorum. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız. Ben de üniformamı giydim meydanlardayım. Bu vatanı kimse bölüp parçalayamaz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbet için meydanlara koştu
Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbet için meydanlara koştu
Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbet için meydanlara koştu
Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbet için meydanlara koştu
Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbet için meydanlara koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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