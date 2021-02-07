Yozgat'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Yozgat'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

07.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:08
Yozgat'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli R.İ'nin il dışından uyuşturucu getirip satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yerköy ilçesinde durdurulan otomobilde 594 gram bonzai ve 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alanın R.İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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