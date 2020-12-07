Yozgat'ta uyuşturucuyla mücadele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yozgat'ta uyuşturucuyla mücadele

07.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:36
Yozgat'ta uyuşturucuyla mücadele

Yozgat'ta 30 Kasım-7 Aralık arasında düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta 30 Kasım-7 Aralık arasında düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 30 Kasım-7 Aralık arasında "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretine" yönelik düzenlenen 4 operasyonda 64 gram esrar, 85 uyuşturucu hap ve 16 gram kenevir tohumunun ele geçirildiği ve 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden birin adli kontrol şartı olmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan 24 Kasım'da kent merkezinde meydana gelen otobüs hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı A.A.Ç.'nin (37), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

İlgili Haberler

Yozgat'ta Kısıtlamayı ihlal edenlere 378 bin 988 Lira ceza kesildi
Yozgat'ta Kısıtlamayı ihlal edenlere 378 bin 988 Lira ceza kesildi
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta ana sınıfı ve anaokullarında uzaktan eğitime geçildi
Yozgat'ta ana sınıfı ve anaokullarında uzaktan eğitime geçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Gökhan Alkan Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta uyuşturucuyla mücadele - Yozgat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:36:27. #1.14#
title