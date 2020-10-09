Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı
09.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:34
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, Y.E.T. (27) ile T.E. (31) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Y.E.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul