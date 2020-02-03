Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

03.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:14
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilal Şahin Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen E.B.M'nin (38) iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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