Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen K.Ş'nin kullandığı otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Otomobil ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada miktar eroin ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.