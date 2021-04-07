Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen M.B'nin evine operasyon düzenledi, 19,96 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı ticaret yapma" suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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