Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

22.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:43
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi ilçede attığı iddia edilen şüpheli A.Ş'in ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada 4,51 gram kenevir maddesi ve 5,29 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı ticaret yapma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 09:44:51. #1.16#
title