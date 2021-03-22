Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi ilçede attığı iddia edilen şüpheli A.Ş'in ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada 4,51 gram kenevir maddesi ve 5,29 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı ticaret yapma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul