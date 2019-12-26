Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen S.Ç ve M.Ç'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 123 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.