Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

26.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:46
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen S.Ç ve M.Ç'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 123 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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