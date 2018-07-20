Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından, Yozgat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından, okul çevreleri ve parklarda uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları ve takip sonucunda, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek, Yozgat ve Kırşehir'de, okul çevrelerinde, park ve bahçelerde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yozgat, Kırşehir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda, F.A, H.A, M.A, H.A, H.Ö.K. ve Ü.H. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.