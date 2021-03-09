Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

09.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:30
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüpheliler Ş.E. ve Ö.K'nin Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yerköy ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 98 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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