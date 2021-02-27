Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir otomobilde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler İ.F. ve L.V'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan L.V'nin evinde yapılan aramada, 70 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 100 lira para ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığı talimatıyla paraya el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul