Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

27.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:40
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir otomobilde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler İ.F. ve L.V'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan L.V'nin evinde yapılan aramada, 70 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 100 lira para ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığı talimatıyla paraya el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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