Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

24.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:54
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezinde yaptığı çalışmada, 2 şüpheli takibe alındı.

Agahefendi Mahallesi'nde şüpheliler O.Ç. ve E.Ç.'yi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında 15 uyuşturucu hap ile 7,41 gram toz haline getirilmiş uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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