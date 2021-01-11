Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonu

11.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:56

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.B'nin il dışından uyuşturucu getirip kent merkezinde sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin Mehmet Hulusi Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 81 parça halinde toplam 46,52 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alanın A.B, emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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