Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda esrar ve Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
14.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:42

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda esrar ve Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik yaptıkları çalışmada şüpheli F.A'nın (51) üst aramasında yaklaşık 3 gram esrar yakalandı.

Şüphelinin Tayfur köyündeki evinde yapılan aramada 647 gram esrar, 14 gram kenevir tohumu, 4 kök Hint keneviri, 7 kök kurutulmuş 2 bin 800 gram Hint keneviri ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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