Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
22.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:37
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin otomobil ile il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu Yozgat'ta satacakları bilgisini aldı.
Yapılan operasyonda şehir girişinde durdurulan otomobilde 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E, Y.E. ve O.D. uyuşturucu veya uyarıcı temin etmek, bulundurmak suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA