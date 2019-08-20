Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çöplüçiftliği köyünde B.T'nin evinin bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu ihbarını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Zanlının evinde ve bahçesinde yapılan aramada 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint keneviri yakılarak imha edildi, B.T. gözaltına alındı.