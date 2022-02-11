Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi - Haberler
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Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı, Bahadır Muhlis Gökgül - Ekonomi
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Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi Toprak Mahsulleri Ofisinin, 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sunmasının ardından Yozgat'ta TMO ürün satış noktası önünde yoğunluk oluştu.

Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi

YOZGAT - Toprak Mahsulleri Ofisinin, 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sunmasının ardından Yozgat'ta TMO ürün satış noktası önünde yoğunluk oluştu.

Piyasaya göre daha ucuza satılan ay çiçek yağını almak için vatandaşlar TMO önünde yoğunluk oluşturdu.

99 liraya satılan yağın yanı sıra ofiste, yarım kilo kavrulmuş fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satışa sunuldu.

(BMG-DK-AŞ-Y)

Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi

Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi

Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Ekonomi

Yozgat, Ekonomi, Haberler

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