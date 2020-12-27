Yozgat'ta Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyaları devam ediyor
Türk Kızılay Yozgat Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de sürüyor.
Türk Kızılay Yozgat Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de sürüyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay kan toplama otobüsünde sürdürülen kampanya hakkında bilgi veren sorumlu doktor Ümit Yıldız, AA muhabirine, Kızılay'ın kan bağışı kampanyalarının kesintisiz sürdüğünü söyledi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde, kan bağışlamak isteyen vatandaşların kısıtlamadan muaf olduğunu anlatan Yıldız, "Uzak mesafede ikamet edip kan vermek isteyen vatandaşlarımıza araçlarıyla gelmesine izin verilmektedir. Kan veren vatandaşlarımıza kan verdiğine dair belge veriyoruz, emniyet ekiplerinin sorgulamasında o belgeyi göstererek sıkıntı yaşamıyor." dedi.
Yıldız, kısıtlama günlerinde ortalama 35 ünite kan bağışı yapıldığını ifade ederek, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da kan alımlarının devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul