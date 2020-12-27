Yozgat'ta Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yozgat'ta Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyaları devam ediyor

27.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:26
Yozgat'ta Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyaları devam ediyor

Türk Kızılay Yozgat Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de sürüyor.

Türk Kızılay Yozgat Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay kan toplama otobüsünde sürdürülen kampanya hakkında bilgi veren sorumlu doktor Ümit Yıldız, AA muhabirine, Kızılay'ın kan bağışı kampanyalarının kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde, kan bağışlamak isteyen vatandaşların kısıtlamadan muaf olduğunu anlatan Yıldız, "Uzak mesafede ikamet edip kan vermek isteyen vatandaşlarımıza araçlarıyla gelmesine izin verilmektedir. Kan veren vatandaşlarımıza kan verdiğine dair belge veriyoruz, emniyet ekiplerinin sorgulamasında o belgeyi göstererek sıkıntı yaşamıyor." dedi.

Yıldız, kısıtlama günlerinde ortalama 35 ünite kan bağışı yapıldığını ifade ederek, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da kan alımlarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Demet Akalın Furkan Palalı
Spor Arda Turan Fatih Terim Domagoj Vida Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Silah Elazığ Deprem İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyaları devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:49:27. #1.15#
title