Yozgat'ta traktörün şaft miline kıyafetini kaptıran küçük çocuk öldü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde traktörün şaft miline elbisesini kaptıran 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
29.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:28
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde traktörün şaft miline elbisesini kaptıran 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Eski Yerköy'de bir mandırada çalışan ailenin 5 yaşındaki çocuğu Muhammed Omak, atık su çeken traktörün şaft miline kıyafetini kaptırdı.
Mandırada bulunan çalışanların durumu fark etmesiyle traktör durduruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Omak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Yerköy Devlet Hastanesi Morguna alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA