Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.A.K. yönetimindeki 66 AC 337 plakalı hafif ticari araç, E-88 kara yolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde önce önünde giden E.A. yönetimindeki 66 DU 024 plakalı kamyonete ardından da köprü bariyerlerine çarptı.

Kazada yaralanan M.A.K. sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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