Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü
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Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü
10.09.2020 00:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:10

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S. D. (50) yönetimindeki 19 LL 610 plakalı tır, D-200 Karayolu Oluközü beldesi mevkisinde, önünde seyir halindeki M. K. (16) idaresindeki traktöre çarptı.

Kazada, traktörde bulunan Bahtiyar Ünlü (56) olay yerinde hayatını kaybetti, Leman Kara (45) ağır yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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