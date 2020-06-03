Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
03.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:49
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Necmi Ş. idaresindeki 16 AFE 640 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat karayolu Tuzdöken mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile Şahin Ş, Ayşan Ş. ve Hediye Ş. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA