Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İ.C idaresindeki 39 AZ 041 plakalı otomobil, Yozgat - Ankara kara yolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan N.C, R.C. ve G.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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