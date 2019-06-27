Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İ.C idaresindeki 39 AZ 041 plakalı otomobil, Yozgat - Ankara kara yolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan N.C, R.C. ve G.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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