Yozgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Bozok Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Onur L. idaresindeki 19 KL 099 plakalı otomobil, Mesut A.'nın kullandığı 34 NH 0397 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Onur L. ve Mesut A.'nın yanı sıra Elvan Ç. ve Hatice K. yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. - YOZGAT