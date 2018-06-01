Yozgat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü

Yozgat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü

Yozgat’ta kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü

Yozgat'ta kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yozgat-Sivas karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sorgun'dan Yozgat'a gitmekte olan Süleyman Elhan idaresindeki 66 ADD 829 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada şoför Süleyman Elhan ve araç içerisinde bulunan Fatma Elhan ve Nurettin İbiş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada olay yerine gelen cenaze yakınları gözyaşına boğuldu.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

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