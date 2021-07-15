Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Veli Üstün yönetimindeki 06 BIH 627 plakalı Renault marka otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Saray köyü mevki yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Veli Üstün ve eşi Cemile Üstün yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan ailenin Sivas'tan Ankara'ya bayram tatili için gittiği öğrenildi. - YOZGAT

Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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