Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Çekerek ilçesi Cemaloğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 19 TU 422 plakalı Honda marka otomobil sürücüsü, yağışlı havanın da etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Çekerek Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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