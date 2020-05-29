Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
29.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:32
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 34 DF 2049 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Salmanlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Kazada sürücü ile Z.Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA