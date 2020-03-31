Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
31.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:18
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
R.A. idaresindeki 16 GY 043 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Terzili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile S.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA