Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

22.08.2019 17:07

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kaza Yerköy-Yozgat D-200 karayolunda meydana geldi. M.C.A idaresinde bulunan 44 FJ 429 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada yaralanan M. D ve G. D 112 sağlık ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA