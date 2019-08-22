Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

22.08.2019 17:07
Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaza Yerköy-Yozgat D-200 karayolunda meydana geldi. M.C.A idaresinde bulunan 44 FJ 429 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada yaralanan M. D ve G. D 112 sağlık ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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