Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:55
Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Raşit Rüştü Özkan yönetimindeki 66 AAK 028 plakalı minibüs, Yozgat istikametinden Sivas istikametine seyir halindeyken yolun kaygan olması sebebiyle refüje girdi. Kazada yaralanan şoför olay yerine gelen ambulansla Akdağmadeni İlçe Devlet Hastanesine tedavi edilmek üzere kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler