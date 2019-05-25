Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Muzaffer Yıldız (46) yönetimindeki 66 FE 965 plakalı otomobil, Sorgun Gülşehri beldesi Faraşlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Fadime Yıldız (67) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muzaffer Yıldız, Münadiye (54), Semra (25) ve İrem Yıldız (16) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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