Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
09.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:52

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sercan Ateş yönetimindeki 38 ACD 343 plakalı kamyonet, Sivas-Yozgat kara yolu Caferli köyü yakınlarında devrildi.

Araçta bulunan Mehmet Coşkun (53) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Sercan Ateş, Naim Aydın (39) ve Sadullah Gürdemir (31), Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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