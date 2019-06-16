Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sefer Türkoğlu (67) idaresindeki 58 ZC 265 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Zeynep Aydoğdu (79) hayatını kaybetti. Sürücü ile Ayşegül Türkoğlu (60) ve Mehmet Akif Önder (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA