Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 37 BF 939 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy ilçesine bağlı Salmanlı köyü yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile H.U. ve Y.U. Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA