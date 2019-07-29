Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 37 BF 939 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy ilçesine bağlı Salmanlı köyü yol ayrımında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile H.U. ve Y.U. Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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