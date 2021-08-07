Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
Evin bahçesine uçarak iki parçaya bölünen otomobil Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Evin bahçesine uçarak iki parçaya bölünen otomobil Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Abdulkadir Uyar (21) yönetimindeki 05 DR 659 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı Stadyum mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesindeki ağaçlara çarptı.
Kazada, ikiye bölünen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan