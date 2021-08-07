Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Evin bahçesine uçarak iki parçaya bölünen otomobil Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Evin bahçesine uçarak iki parçaya bölünen otomobil Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Abdulkadir Uyar (21) yönetimindeki 05 DR 659 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı Stadyum mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesindeki ağaçlara çarptı.

Kazada, ikiye bölünen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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