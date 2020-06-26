Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
26.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:25
Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Burak Ö. yönetimindeki 38 AAB 185 plakalı tır, Sivas Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Yasin Demir'e (42) çarptı.
Ağır yaralanan Demir, çevredekilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA