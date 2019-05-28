Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki 06 DL 7468 plakalı otomobil, Sekili köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yerköy Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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