Yozgat'ta toy kuşu sürüsü görüntülendi
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Yozgat'ta toy kuşu sürüsü görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU - Haberler | Güncel
Yozgat'ta toy kuşu sürüsü görüntülendi

YOZGAT'ta, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, nesli tükenmekte olan toy kuşu sürüsü görüntülendi.

YOZGAT'ta, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, nesli tükenmekte olan toy kuşu sürüsü görüntülendi.

Yozgat'ta DKMP ekipleri, dün arazi denetimi sırasında toy kuşu sürüsü ile karşılaştı. Ekipler, nesli tükenmekte olan 7 toy kuşunu kamera ile kaydetti. Görüntüler, Yozgat DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüde, bir arada olan toy kuşlarının bir süre sonra uçarak gözden kaybolduğu görüldü. Toy kuşlarının genelde ağaçsız, geniş ve düz olan, sürülmüş ve ekilmiş araziler, doğal ve yarı doğal bozkır, çayırlar ve nadas arazilerden oluşan yaşam alanlarını tercih ettiği belirtildi.


Yozgat'ta toy kuşu sürüsü görüntülendi
Yozgat'ta toy kuşu sürüsü görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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