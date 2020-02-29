Yozgat'ta tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Yozgat'ta tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

29.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:08
Yozgat'ta tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

yönetimindeki 66 DC 612 plakalı otomobil, Sorgun-Yozgat kara yolu Alaca kavşağında, Şohrat Garlyyev idaresindeki yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Tuğba (37), Emine Buse (13), Zeynep (11) ve Bensu Sena Şahin (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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