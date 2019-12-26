Yozgat'ta tır devrildi: 1 yaralı

26.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:28

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan tırın tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Kaza Yozgat-Yerköy karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cafer Erkmen yönetimindeki 76 DK 946 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada tır şoförü Cafer Erkmen yaralandı. Tırın yan yattığını gören sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Cafer Erkmen'e müdahalede bulunarak Yerköy Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA