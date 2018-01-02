Yozgat'ta Taşeron İşçiler Evrak Hazırlamaya Başladı

Yozgat'ta devlet kadrosuna geçme hakkı kazanan taşeron işçiler, evraklarını hazırlamaya başladı.



Yozgat'ta kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular başladı ve işçiler, kurumlarına teslim edecekleri evrakları hazırlamaya koyuldu. Müracaatların 12 Ocak'ta son bulmasına rağmen işçiler, biran önce evraklarını hazırlayıp teslim etmek için büyük çaba sarf ediyor.



Yeni yıla büyük bir sevinçle girdiklerini belirten taşeron işçilerden Kürşat Doğdu, "Yaklaşık 5 yıldır taşeron işçi olarak çalışıyorum. Kadro ile birlikte sosyal haklarımız, maaşımız garanti altına alınmış olacak. Bugün, yarın işten çıkartacaklar korkusu yaşamadan, rahatça bir uyku uyuyacağız. Bütün taşeron işçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Bize bu imkanı sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT